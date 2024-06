Nέος βασιλιάς του Roland Garros o Κάρλος Αλκαράθ – Βίντεο

Έπειτα από ένα μαγικό τελικό στο Roland Garros, ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε με 3-2 σετ του Αλεξάντερ Ζφέρεφ (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2) και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο του κορυφαίου Grand Slam σε χωμάτινη επιφάνεια.

Ο Ισπανός τενίστας στην τρίτη του παρουσία σε τελικό τέτοιου επιπέδου κατάφερε να πανηγυρίσει τον 3ο του τίτλο, μετά το US Open του 2022 και το Wimbledon του 2023, μετά από 4 ώρες και 16 λεπτά συγκλονιστικής μάχης! Ο Γερμανός στον πρώτο του τελικό σε Grand Slam μετά το σοβαρό τραυματισμό του έφτασε κοντά στο πρώτο του τρόπαιο, καθώς προηγήθηκε με 2-1, ωστόσο, ο 21χρονος αντίπαλός του επέστρεψε με άκρως εμφατικό τρόπο κατακτώντας τα δύο επόμενα σετ!

Μετά από τη μεγάλη του επιτυχία ο Αλκαράθ έγινε ο νεαρότερος παίκτης στην εποχή των τουρνουά Open που κατακτά 3 major τίτλους σε όλες τις επιφάνειες. Με τα 3 Grand Slam που έχει, πλέον, στην κατοχή του έπιασε στη σχετική λίστα τον Σταν Βαβρίνκα και τον Άντι Μάρεϊ.

The moment Carlos Alcaraz won his first Roland-Garros title 🏆🇪🇸#RolandGarros pic.twitter.com/a57JqQMJ1O

