Νέο «χτύπημα» του Ίβαν Τέρνερ σε Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Κανείς δεν έρχεται να προπονηθεί μαζί σου και με τον αδελφό σου»

Δημόσια επίθεση έκανε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και στον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο πρώην παίκτης του NBA, Ίβαν Τέρνερ. Μέσα από το προφίλ του στο instagram και χωρίς να αναφέρει τα ονόματα των δύο αδελφών ο Τέρνερ δήλωσε πως κανείς δεν θέλει να προπονηθεί μαζί τους.

Δεν χρειάστηκε να πει ονόματα καθώς δεν υπάρχουν άλλα αδέλφια που να αγωνίζονται στην ίδια ομάδα στο ΝΒΑ.

«Κανείς δεν έρχεται στο Μιλγουόκι για να προπονηθεί μαζί σου και με τον αδελφό σου», έγραψε σε ανάρτησή του ο πρώην παίκτης του NBA. Αργότερα και αφού η ανάρτησή του είχε προκαλέσει χαμό στο Twitter, ο Τέρνερ επανήλθε με νέα ανάρτηση στην οποία έγραψε: «Τώρα πώς καταλάβατε ποιον εννοώ; Ξέρω πολλούς στο Μιλγουόκι με τους οποίους νομίζω ότι κανείς δεν θα πάει για προπόνηση. Ηρεμήστε».

Ain’t nobody coming to Milwaukee to work out wit you and your brother

Now how y’all figure I was talkin bout buddy?

I know a lot of people in Milwaukee who I think nobody will go train with

Take it easy

— Evan Turner (@thekidet) September 13, 2023