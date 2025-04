NBA: Συγκίνηση και δάκρυα στην επιστροφή του Ντόντσιτς στο Ντάλας – «Πλήγωσε» την πρώην ομάδα του με 45 πόντους

Αξέχαστη θα μείνει σε όλους η βραδιά που ο Λούκα Ντόντσιτς επέστρεψε στο Ντάλας για να αντιμετωπίσει την πρώην του ομάδα. Άλλωστε η μετακίνησή του στους Λος Άντζελες Λέικερς προκάλεσε σοκ όχι μόνο στο NBA αλλά σε ολόκληρο τον μπασκετικό κόσμο.

Η επιστροφή του, λοιπόν, ήταν συγκινητική. Ο σούπερ σταρ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του, στο αφιέρωμα που έκαναν οι Μάβερικς και σε συνδυασμό το παρατεταμένο χειροκρότημα ξέσπασε σε κλάματα.

Luka Doncic is every Dallas Mavericks’ Fan right now. He loves Dallas and Dallas loves him back. pic.twitter.com/6Nu8wItqxe — Robert Griffin III (@RGIII) April 10, 2025

The love and connection between the city of Dallas and Luka Doncic is about as real as anything in pro-sports ❤️ pic.twitter.com/RePiDkjICZ — Jason Gallagher (@jga41agher) April 9, 2025



Στον αγωνιστικό χώρο, ο Ντόντσιτς απέδειξε σε όλους, για μία ακόμα φορά, ότι έκαναν μεγάλο λάθος για την ανταλλαγή του. Σημείωσε 45 πόντους και οι Λέικερς επικράτησαν εύκολα με 112-97.

31 POINTS FOR LUKA DONČIĆ IN HIS FIRST HALF BACK IN DALLAS 🚨 pic.twitter.com/PVzxeTrMFD — NBA (@NBA) April 10, 2025



Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 27 πόντους ακολούθησε σε απόδοση τον Ντόντσιτς, με τον Ρούι Χατσιμούρα να προσθέτει 15 πόντους.

Για τους Μάβερικς, ο Νάτζι Μάρσαλ είχε 23 πόντους.