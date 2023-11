NBA: Πέθανε ο θρύλος των Φοίνιξ Σανς Ουόλτερ Ντέιβις

Tην τελευταία του πνοή άφησε ο θρύλος των Φοίνιξ Σανς Γουόλτερ Ντέιβις σε ηλικία 69 ετών, προκαλώντας θλίψη στον χώρο του NBA.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τους Φοίνιξ Σανς πέθανε από φυσικά αίτια σε ηλικία 69 ετών. Όπως μεταδίδει η Daily Mail o Nτέιβις ταξίδευε για να συναντήσει την οικογένειά του στο Charlotte, N.C.

Aξίζει να σημειωθεί πως ο Ντέιβις ήταν μέλος της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών που κέρδισε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στους Αγώνες του Μόντρεαλ το 1976.

Ο θρύλος των Σανς, σε τέσσερις σεζόν με τη Βόρεια Καρολίνα είχε συγκεντρώσει κατά μέσο όρο 15,7 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ σε 119 αγώνες.

We are heartbroken by the passing of Suns legend Walter Davis, the franchise’s all-time leading scorer and a member of our Ring of Honor.

‘Sweet D’ was one of the game’s best, a prolific scorer whose smooth playing style and ‘velvet touch’ endeared him to generations of our… pic.twitter.com/Ai9pmafJYt

— Phoenix Suns (@Suns) November 2, 2023