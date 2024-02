NBA – All Star Game: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίζει με τους γιους του πριν από το τζάμπολ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μια όμορφη στιγμή με τους γιους του πριν το τζάμπολ του All Star Game.

Για 8η φορά στην καριέρα του θα βρεθεί στο All Star Game του ΝΒΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ φέτος θα είναι ο αρχηγός της Ανατολής στη γιορτή των κορυφαίων. Απέναντι στη Δύση όπου αρχηγός είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Greek Freak κάνει τη προθέρμανση του στην Ιντιανάπολις πριν το τζάμπολ και εκεί έχει και τους γιους του, Λίαμ και Μάβερικ. Μάλιστα οι δύο πιτσιρικάδες έκλεψαν την παράσταση παίζοντας με τη μπάλα. Μάλιστα ο ένας έδωσε και την ασίστ για το καλάθι του πατέρα του. Όμορφη και ξεχωριστή στιγμή.

This moment between Giannis Antetokounmpo and his kids before the All-Star Game 🥹

(via @NBA)pic.twitter.com/pGKJzHQZu1

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 19, 2024