Ναζιστικά συνθήματα και φέρετρο του Άγιαξ στην πορεία των οργανωμένων οπαδών της Χάιντουκ – ΒΙΝΤΕΟ

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Toν γύρο του διαδικτύου κάνουν εικόνες από το Σπλιτ λίγο πριν αρχίσει η αναμέτρηση της Χάιντουκ με τον Άγιαξ για τη League Phase του Conference League.

Οπαδοί της Χάιντουκ έκαναν πορεία προς το γήπεδο περιφέροντας ένα φέρετρο με τα γράμματα της ολλανδικής ομάδας, ενώ ακούστηκαν ναζιστικά συνθήματα κατά της ολλανδικής ομάδας.

Μεταξύ των συνθημάτων που ακούστηκαν ήταν: «Ξύπνα Αδόλφε», «Άουσβιτς» κι άλλα ντροπιαστικά συνθήματα.