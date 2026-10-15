Ναζιστικά συνθήματα και φέρετρο του Άγιαξ στην πορεία των οργανωμένων οπαδών της Χάιντουκ – ΒΙΝΤΕΟ

Οπαδοί της Χάιντουκ πραγματοποίησαν πορεία στο Σπλιτ λίγο πριν την αναμέτρηση με τον Άγιαξ για τη League Phase του Conference League, περιφέροντας ένα φέρετρο με τα γράμματα της ολλανδικής ομάδας. Κατά τη διάρκεια της πορείας, ακούστηκαν ναζιστικά και άλλα ντροπιαστικά συνθήματα, όπως «Ξύπνα Αδόλφε» και «Άουσβιτς»

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

ΧΑΙΝΤΟΥΚ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οπαδοί της Χάιντουκ έκαναν πορεία προς το γήπεδο, περιφέροντας ένα φέρετρο με τα γράμματα της ολλανδικής ομάδας, Άγιαξ. – Κατά τη διάρκεια της πορείας, ακούστηκαν ναζιστικά και άλλα συνθήματα κατά της ολλανδικής ομάδας. – Μεταξύ των συνθημάτων που ακούστηκαν ήταν: «Ξύπνα Αδόλφε», «Άουσβιτς» κι άλλα ντροπιαστικά συνθήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Toν γύρο του διαδικτύου κάνουν εικόνες από το Σπλιτ λίγο πριν αρχίσει η αναμέτρηση της Χάιντουκ με τον Άγιαξ για τη League Phase του Conference League.

Οπαδοί της Χάιντουκ έκαναν πορεία προς το γήπεδο περιφέροντας ένα φέρετρο με τα γράμματα της ολλανδικής ομάδας, ενώ ακούστηκαν ναζιστικά συνθήματα κατά της ολλανδικής ομάδας.

Μεταξύ των συνθημάτων που ακούστηκαν ήταν: «Ξύπνα Αδόλφε», «Άουσβιτς» κι άλλα ντροπιαστικά συνθήματα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ