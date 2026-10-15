Ναζιστικά συνθήματα και φέρετρο του Άγιαξ στην πορεία των οργανωμένων οπαδών της Χάιντουκ – ΒΙΝΤΕΟ

Toν γύρο του διαδικτύου κάνουν εικόνες από το Σπλιτ λίγο πριν αρχίσει η αναμέτρηση της Χάιντουκ με τον Άγιαξ για τη League Phase του Conference League.
Οπαδοί της Χάιντουκ έκαναν πορεία προς το γήπεδο περιφέροντας ένα φέρετρο με τα γράμματα της ολλανδικής ομάδας, ενώ ακούστηκαν ναζιστικά συνθήματα κατά της ολλανδικής ομάδας.
Μεταξύ των συνθημάτων που ακούστηκαν ήταν: «Ξύπνα Αδόλφε», «Άουσβιτς» κι άλλα ντροπιαστικά συνθήματα.
🇭🇷🇳🇱 Torcida have begun their march ahead of the match against Ajax, with reports of chants including “Crush the Jews,” “Auschwitz” and “Wake up, Adolf,” as well as “Come on, Ustaše.”
[Slobodna Dalmacija] https://t.co/ABisrlkVq4
— TheCroatian (@TheCroatian_) October 15, 2026
Torcida uoči europske utakmice Hajduka razbila lijes na kojem je pisalo “Ajax”, a zatim su vikali “Gazi Židove”. https://t.co/I3GLIhoCXd
— Index.hr (@indexhr) October 15, 2026