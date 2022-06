Nations League: Οπαδοί της Ουγγαρίας αποδοκίμασαν τους ποδοσφαιριστές της Αγγλίας που γονάτισαν

Οι ποδοσφαιριστές της Αγγλίας αποδοκιμάστηκαν από τους οπαδούς -κυρίως παιδιά- της Ουγγαρίας όταν γονάτισαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη φυλετική αδικία, πριν από τη σύγκρουσή τους στο Nations League, στη Βουδαπέστη.

Η Ουγγαρία φιλοξένησε την Αγγλία σε κεκλεισμένων των θυρών αγώνα, αφού τιμωρήθηκε τόσο από τη FIFA όσο και από την UEFA για επαναλαμβανόμενη ρατσιστική συμπεριφορά, κατά την προηγούμενη «επίσκεψη» της Αγγλίας στη Βουδαπέστη τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, η Ουγγρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι τα παιδιά θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν τον αγώνα στη Puskas Arena. Σύμφωνα με το άρθρο 73 του πειθαρχικού κανονισμού της UEFA, παιδιά έως 14 ετών από σχολεία ή ακαδημίες ποδοσφαίρου μπορούσαν να προσκληθούν σε έναν αγώνα δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται από ενήλικες.

Αυτό… μεταφράστηκε σε περίπου 40.000 θεατές στη σημερινή αναμέτρηση, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν κυρίως παιδιά. Μετά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου και πριν την πρώτη σέντρα, οι ποδοσφαιριστές της Αγγλίας γονάτισαν, υπό τις έντονες αποδοκιμασίες των οπαδών από την κερκίδα.

Hungary forced to play game behind closed doors due to fan racism, let in 30,000+ under 14s, who boo England players taking the knee pic.twitter.com/jt652RE310

— Sam Cunningham (@samcunningham) June 4, 2022