Nations League: «Όρθια» στην Μπολόνια η Γερμανία – ΒΙΝΤΕΟ

Το δεύτερο μεγάλο ντέρμπι της League A του Nations League, είχε την ίδια κατάληξη με το πρώτο. Ιταλία και Γερμανία «μιμήθηκαν» Ισπανία και Πορτογαλία και αναδείχθηκαν ισόπαλες με το ίδιο μάλιστα σκορ, 1-1, στο «Ρενάτο Νταλ’ Αρα» της Μπολόνια.

Ο αποκλεισμός-σοκ της πρωταθλήτριας Ευρώπης «σκουάντρα ατζούρα» από τα τελικά του Μουντιάλ για 2η διαδοχική διοργάνωση από τη Βόρεια Μακεδονία εξακολουθεί να μην επιτρέπει στους παίκτες του Ρομπέρτο Μαντσίνι να «ορθώσουν ανάστημα».

Τρία 24ωρα μετά τη βαριά ήττα από την Αργεντινή με 3-0 στον τελικό του Finalissimma, στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, η Ιταλία παρότι προηγήθηκε με τον Πελεγκρίνι στο 70΄, τρία λεπτά μετά δέχτηκε την ισοφάριση από τον Κίμιχ, με το 1-1 να μένει έως το τέλος του αγώνα.

Τα «πάντσερ» διεύρυναν το αήττητο σερί τους σε 10 ματς (8-2-0), ενώ η σημερινή ήταν η πρώτη απώλεια βαθμών σε επίσημο ματς από τότε που ανέλαβε ο Χάνσι Φλικ (προερχόταν από 7 στα 7).

