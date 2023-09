Μουντομπάσκετ, Γερμανία – Λετονία 81-79: Πήρε το «θρίλερ» και την πρόκριση στα ημιτελικά

Μετά από ένα εξαιρετικό ματς η Γερμανία επικράτησε δύσκολα της Λετονίας με 81-79 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023. Εκεί η ομάδα του Γκόρντι Χέρμπερτ θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ την Παρασκευή (8/9, 15:40). Αντίθετα οι Λετονοί θα αναμετρηθούν με την Ιταλία (7/9, 11:45) για τις θέσεις 5-8.

Οι Γερμανοί είχαν σε κάκιστη ημέρα τον Ντένις Στρέντερ, που έκανε πιθανότατα το χειρότερό του ματς με την εθνική ομάδα της χώρας του, τουλάχιστον στον επιθετικό τομέα. Ο πόιντ γκαρντ των Τορόντο Ράπτορς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9 πόντους έχοντας 4/26 σουτ (4/18 δίποντα, 0/8 τρίποντα). Παρόλα αυτά, η Γερμανία είχε σε πολύ καλή ημέρα τους αδερφούς Βάγκνερ, με τον Φραντς να αγωνίζεται για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του την πρώτη αγωνιστική απέναντι στην Ιαπωνία. Ο άσος των Ορλάντο Μάτζικ είχε 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 24 λεπτά συμμετοχής. Σε ό,τι αφορά τον Μο Βάγκνερ, είχε 12 πόντους χωρίς να αστοχήσει (3/3 δίποντα, 6/6 βολές) και πρόσφερε πολύτιμες λύσεις με την γνωστή μαχητικότητά του.

Για τους Λετονούς, που έχασαν την ευκαιρία να πάρουν το ματς στη λήξη όταν ο Ντάβις Μπερτάνς αστόχησε σε τρίποντο, πρώτος σκόρερ ήταν ο Αρτούρς Ζαγκάρς με 24 πόντους (8 ασίστ). Τον ακολούθησε σε απόδοση ο Μπερτάνς, που είχε 20 πόντους (6/13 τρίποντα) ενώ 14 πόντους και 8 ριμπάουντ είχε ο Ρόλαντς Σμιτς.

DAVIS BERTANS FOR THE WIN… NOT GOOD, GERMANY MOVE ON TO THE SEMI-FINALS. 🤯#FIBAWC pic.twitter.com/mv46svGKYb

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 6, 2023