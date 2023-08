Μουντιάλ Γυναικών: H Καρμόνα χάρισε το τρόπαιο στην Ισπανία και μετά έμαθε ότι πέθανε ο πατέρας της

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την απόλυτη πρωταγωνίστρια του τελικού του Μουντιάλ Γυναικών, Όλγα Καρμόνα.

Η παίκτρια της Ισπανίας πέτυχε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης και έστεψε τη «Ρόχα» Πρωταθλήτρια Κόσμου. Μάλιστα η Καρμόνα αφιέρωσε το γκολ που πέτυχε στην μητέρα μιας παιδικής της φίλης, που έφυγε από τη ζωή.

Όμως αυτό που δεν ήξερε και το έμαθε μετά το τέλος του τελικού ήταν ότι ο δικός της πατέρας άφησε την τελευταία του πνοή. Η μητέρα της Καρμόνα, η οποία βρισκόταν στο γήπεδο για να δει την μεγάλη αναμέτρηση, αποκάλυψε στην κόρη της ότι ο μπαμπάς της πέθανε δύο μέρες πριν. Σύμφωνα με το Reuters, η είδηση κρατήθηκε κρυφή από την 23χρονη, προκειμένου να μην επηρεαστεί η ψυχολογία της ενόψει του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών

Την τραγική είδηση γνωστοποίησε η ισπανική ομοσπονδία, η οποία έστειλε τα συλλυπητήριά της στην 23χρονη Καρμόνα και την οικογένειά της.

«Και χωρίς να το ξέρω, είχα το αστέρι μου πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ξέρω ότι μου έδωσες τη δύναμη να πετύχω κάτι μοναδικό. Ξέρω ότι με παρακολουθούσες απόψε και πως είσαι περήφανος για μένα. Αναπαύσου εν ειρήνη μπαμπά» έγραψε στα social media η Καρμόνα.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3

— Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023