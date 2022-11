Μουντιάλ 2002: Καταγγελία για δωροδοκία από το Κατάρ σε παίκτες του Ισημερινού

Μία καταγγελία «βόμβα» για δωροδοκία προκαλεί σεισμό στο Κατάρ ενόψει της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Το Κατάρ δωροδόκησε οκτώ παίκτες του Εκουαδόρ για την πρεμιέρα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αμτζάντ Ταχά, διάσημος συγγραφέας και ειδικός σε στρατηγικές πολιτικές υποθέσεις. Ο πολιτικός αναλυτής από το Μπαχρέιν που ακολουθείται από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στο Twitter, έγραψε χαρακτηριστικά:

«Αποκλειστικό: Το Κατάρ δωροδόκησε οκτώ ποδοσφαιριστές του Εκουαδόρ με 7.4 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να ηττηθούν στην πρεμιέρα (1-0 στο δεύτερο ημίχρονο). Πέντε πηγές από το Κατάρ και το Εκουαδόρ το έχουν επιβεβαιώσει. Ελπίζουμε πως πρόκειται για ψέμα. Ελπίζουμε ότι μοιράζοντας αυτή την πληροφορία θα επηρεάσουμε το αποτέλεσμά της. Ο κόσμος πρέπει να ταχθεί απέναντι της διαφθοράς της FIFA».

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it’s false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022

— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) November 17, 2022