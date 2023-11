ΜΜΕ Πορτογαλίας: «Στα χέρια του Μαρινάκη η Ρίο Αβε, επενδύει 20,5 εκατ. ευρώ μέχρι τον Ιούνιο»

Στα χέρια του Βαγγέλη Μαρινάκη περνάει η Ρίο Άβε, σύμφωνα με ΜΜΕ από την Πορτογαλία. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα CabineSport, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «τα μέλη της Ρίο Άβε ενέκριναν το επενδυτικό κεφάλαιό του με 555 ψήφους υπέρ, 20 αποχές και 21 ψήφους κατά».

Η CabineSport γράφει επίσης ότι ο «Μαρινάκης, ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και της Νόττιγχαμ Φόρεστ, θα κατέχει το 80% του κεφαλαίου και θα έβαζε 20,5 εκατομμύρια στη Ρίο Άβε μέχρι τον Ιούνιο του 2024,Ο Μαρινάκης, ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και της Nothingham Forest, θα κατέχει το 80% του κεφαλαίου και θα βάλει 20,5 εκατομμύρια στη Rio Ave μέχρι τον Ιούνιο του 2024.

Η αποπληρωμή των χρεών, η ενίσχυση της ομάδας τον Ιανουάριο και η βελτίωση του γηπέδου είναι μέρος των σχεδίων.

Sócios do Rio Ave aprovam criação da SAD, com 555 votos a favor, 20 abstenções e 21 votos contra 🚨

Marinakis, dono do Olympiacos e do Nothingham Forest, ficaria com 80% do capital e colocaria 20,5 milhões no Rio Ave até junho de 2024.

Pagamento de dívidas, reforço do plantel… pic.twitter.com/plH7F93C87

— Cabine Desportiva (@CabineSport) November 19, 2023