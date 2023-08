Μάτζικ Τζόνσον: Διαφημίζει ξανά την Ελλάδα και κάνει τζετ σκι στην Κεφαλονιά – Ντύθηκε σαν «Έλληνας θεός»

Σε ανάρτησή του Twitter ο Μάτζικ Τζόνσον ανέφερε ότι επισκέφθηκε τη φημισμένη παραλία Μύρτος και έκανε τζετ σκι. Συγκεκριμένα έγραψε: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συγκίνηση για μένα από το να είμαι ανοιχτά στη θάλασσα και να βλέπω όμορφες ακτές, ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα».

I got my jet ski on for a few hours this morning in Myrtos Bay on Kefalonia Island, Greece. There is no greater thrill for me than being out on the water and seeing some beautiful coastlines, especially in a country like Greece. pic.twitter.com/YUeMhGUhE0

