Master Chef ο Μέσι: Παρουσίασε μπέργκερ για παιδιά

Ο Λιονέλ Μέσι περνάει καλά στην Αμερική και αυτό φαίνεται τόσο εντός, όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Μέσα στο γήπεδο σκοράρει κατά ριπάς, ενώ όταν δεν φοράει την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι βάζει την ποδιά του μάγειρα. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ήταν το πρόσωπο της διαφημιστικής καμπάνιας γνωστής αλυσίδας εστιατορίων στις ΗΠΑ και έκλεψε όπως είναι φυσικό την παράσταση.

Ο Μέσι βρέθηκε στο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι, αυτή τη φορά όμως, όχι με τη φανέλα της ομάδας του, αλλά φορώντας τη λευκή ποδιά του και σαν άλλος μάγειρας παρουσίασε μπροστά στη θέα πολλών μικρών παιδιών τα νέα μπέργκερ της εταιρείας.

“Leo Messi is at DRV PNK Stadium in a chef jacket, unveiling the Hard Rock Messi Kids Menu, scheduled to lead the kids in some light drills.”

