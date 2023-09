Μαρία Σάκκαρη: «Λύγισε» μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Γουαδαλαχάρα – «Αφιερώνω το τρόπαιο στον παππού μου»

Ιστορία έγραψε η Μαρία Σάκκαρη τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Σεπτεμβρίου, καθώς κατέκτησε τον δεύτερο και τον πιο σημαντικό τίτλο της καριέρας της (WTA1000).

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, λίγα δευτερόλεπτα μετά το κερδισμένο match-point, έπεσε στο court και εν συνεχεία δακρυσμένη πήγε προς την μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου, και την αδερφή της Αμάντα και είπε «Μαμά τα καταφέραμε».

Maria Sakkari dedicates 1st WTA 1000 title in Guadalajara to her grandpa who passed away:

“I want to thank my family. I really wish they were here with me. I want to dedicate this trophy to my grandfather who passed away last year, & my grandma who is home watching.” 🥹❤️ pic.twitter.com/kY3o22duHB

