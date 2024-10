Μάλμε – Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ενδεκάδα των Πειραιωτών – Βασικός ο Μουζακίτης

Ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 3η αγωνιστικής της League Phase του Europa League, αντιμετωπίσει τη Μάλμε στη Σουηδία. Οι Πειραιώτες, μετά την εντυπωσιακή τους επικράτηση με 3-0 επί της Μπράγκα στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, αναζητούν ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα για να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία.

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, ανακοινώθηκε η βασική ενδεκάδα που επέλεξε ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Τζολάκης ξεκινά ως τερματοφύλακας, ενώ στα άκρα της άμυνας βρίσκονται ο Κοστίνια στα δεξιά και ο Ορτέγκα στα αριστερά. Στο κέντρο της άμυνας, το δίδυμο Ρέτσος και Κάρμο αναλαμβάνει την ευθύνη για τη θωράκιση της οπισθοφυλακής.

Στη μεσαία γραμμή, οι Έσε και Μουζακίτης συνεχίζουν τη δυνατή συνεργασία τους, ενώ ο Τσικίνιο παίρνει θέση μπροστά τους για να συντονίσει το παιχνίδι της ομάδας στον άξονα. Στα άκρα της επίθεσης, ο Ροντινέι αναλαμβάνει δράση από τα δεξιά, ενώ ο Μαρτίνς επιστρέφει στη βασική ενδεκάδα, μετά από τραυματισμό, για να καλύψει το αριστερό “φτερό”. Στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, Ελ Κααμπί, ο οποίος συνεχίζει να ηγείται στην επίθεση και φέτος.

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ροντινέι, Ελ Κααμπί.

Πασχαλάκης, Πιρόλα, Στάμενιτς, Βέλντε, Ντάνι Γκαρθία, Γιάρεμτσουκ, Γουίλιαν, Μασούρας, Ολιβέιρα, Μπακούλας, Ντόη, Κωστούλας.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μάλμε! / Our line-up for today’s match against Malmö! 🔴⚪️#Olympiacos #MFFOLY #UEL pic.twitter.com/F2nTU2w9Lj

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 24, 2024