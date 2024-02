Live Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες των δύο μονομάχων – Πού θα δείτε το ντέρμπι των «αιωνίων»

Στην Λεωφόρο αρχίζει σε λίγη ώρα το μεγάλο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Super League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό (21:00 COSMOTE SPORT 1HD) με την νίκη να αποτελεί μονόδρομο για τους «αιώνιους». Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες που επέλεξαν Τερίμ και Καρβαλιάλ αντίστοιχα.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Γεντβάι, Χουάνκαρ, Αράο, Πέρεθ, Τσέριν, Μπακασέτας, Μπερνάρ, Παλάσιος, Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο: Λοντίγκιν, Ζέκα, Λημνιός, Μαντσίνι, Ούγκο, Μλαντένοβιτς, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Ακαϊντίν.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ντόη, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Αλεξανδρόπουλος, Τσικίνιο, Μασούρας, Ρίτσαρντς, Ναβάρο.

Στον πάγκο: Φορτούνης, Όρτα, Ελ Κααμπί, Κίνι, Καρβάλιο, Γιόβετιτς, Άμπι, Ποντένσε, Τζολάκης.

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! #Olympiacos #PAOOLY #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/qi9ZZX3sxQ

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 4, 2024