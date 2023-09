Live ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες των δύο μονομάχων

Γνωστές έγιναν πριν από λίγο οι ενδεκάδες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού ενόψει του αποψινού ντέρμπι στην OPAP Arena ( 21:30, COSMOTE SPORT 1 HD) για την 4η αγωνιστική της Super League.

Για την ΑΕΚ, ο Αραούχο θα είναι παρτενέρ του Πόνσε στην κορυφή της επίθεσης, ο Τσούμπερ τοποθετήθηκε στα αριστερά, με τον Πινέδα να μένει στον πάγκο. Επιπλέον ο Μοχαμάντι παίζει στο αριστερό άκρο της άμυνας και ο Χατζισαφί έμεινε στον πάγκο.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στάνκοβιτς, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Μοχαμάντι, Γιόνσον, Σιμάνσκι, Ελίασον, Τσούμπερ, Αραούχο, Πόνσε.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ παρατάσσει την ομάδα του με 4-2-3-1. Ο Πασχαλάκης θα βρίσκεται κάτω από την εστία, με τους Φρέιρε – Ρέτσο στην άμυνα και Κίνι – Ροντινέι στα άκρα. Ο Έσε με τον Μαντί είναι στον άξονα και τον Φορτούνη μπροστά τους στο “10”. Ποντένσε και Μασούρας στις πτέρυγες και Ελ Κααμπί στην κορυφή.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Φρέιρε, Κίνι, Μαντί, Έσε, Φορτούνης, Μασούρας, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #AEKOLY #Stoiximan pic.twitter.com/AMS1rUT0Ip

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 17, 2023