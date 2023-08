Λιονέλ Μέσι: Ντεμπούτο με γκολ στο MLS – BINTEO

Tην πρώτη του εμφάνιση στο MLS έκανε ο Λιονέλ Μέσι, σκοράροντας μάλιστα στο 89′ για να σφραγίσει τη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στους Νιού Γιορκ Ρεντ Μπουλς.

Ό,τι έκανε τόσο καιρό στο Leagues Cup έκανε και στο MLS ο Αργεντινός σούπερ σταρ. Πέρασε ως αλλαγή στο 60′ και σκόραρε για το 2-0 στο 89′, μπαίνοντας με το… δεξί στον αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Το πρώτο γκολ της Ίντερ Μαϊάμι πέτυχε ο Γκόμες στο 37′.

Ο Μέσι έχει αγωνιστεί σε 9 αναμετρήσεις με τη… ροζ φανέλα της ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, σκοράροντας 11 γκολ, μοιράζοντας 3 ασίστ και κατακτώντας ήδη ένα κύπελλο, κόντρα στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Got the job done 👏

Check out our highlights from tonight’s match against the Red Bulls ⚽ pic.twitter.com/y8kllNebhk

