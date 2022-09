La Liga: Επίδειξη δύναμης η Μπαρτσελόνα—Μόνη στο «ρετιρέ» η Ρεάλ Μαδρίτης

Με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ασταμάτητο (σκόραρε σε τρίτο σερί ματς κι έφτασε τα 5 γκολ σε 4 αγώνες) η Μπαρτσελόνα έκανε «πάρτι» στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», όπου νίκησε άνετα με 3-0 την παραπαίουσα στο ξεκίνημα της εφετινής, La Liga, Σεβίλη (τρείς ήττες και μία ισοπαλία).

Από δύο ασίστ του Κουντέ οι Λεβαντόφσκι και Γκαρσία βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα, ενώ είχε ανοίξει το σκορ ο Ραφίνια στο 21΄. Οι Καταλανοί με το τρίτο τους «τρίποντο» στο πρωτάθλημα σε 4 ματς (έχουν μία ισοπαλία στην πρεμιέρα με την Ράγιο Βαγεκάνο) θα προετοιμαστούν με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία για την πρεμιέρα τους στους ομίλους του Champions League με την Βικτόρια Πλζεν το βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης (7/09) στο «Καμπ Νου».

Five La Liga goals already for Robert Lewandowski in four games 🤖#Lewandowski #LaLigaSantander #barcavssevilla #Goal pic.twitter.com/FKG8j1Q81x

— Barca Fans (@Barcaa_Fans10) September 3, 2022