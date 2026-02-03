Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στις 4 και 5 Φεβρουαρίου

Σύνοψη από το

  • Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη λεωφόρο Ποσειδώνος στις 4 και 5 Φεβρουαρίου, λόγω εργασιών για την Α΄ φάση της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου.
  • Από τις 10.00΄ έως τις 15.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη δεξιά λωρίδα και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε τμήματα της λεωφόρου Ποσειδώνος εντός των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου και Πειραιά. Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Φωτογραφία: Intime

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη λεωφόρο Ποσειδώνος στις 4 και 5 Φεβρουαρίου, λόγω εργασιών για την Α΄ φάση της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, από τις 10.00΄ έως τις 15.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη δεξιά λωρίδα και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εντός των ορίων των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου και Πειραιά, ως εξής:

Από το ύψος της νοητής συμβολής με την οδό Επαμεινώνδα έως τη νοητή συμβολή με τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως), εντός της σήραγγας.
Από τον ανισόπεδο κόμβο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), έως τη συμβολή με την οδό Αιγέως, σε τμήμα μέγιστου μήκους 30 μέτρων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κάθε ρεύματος.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

00:37 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

