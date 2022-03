Κρίστιαν Έρικσεν: Ανεγκέφαλοι του έριξαν κέρμα την ώρα που έκανε δηλώσεις

Ο Κρίστιαν Έρικσεν επέστρεψε στην Εθνική Δανίας 287 μέρες μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη στον αγώνα με τη Φινλανδία για το Euro κι αγωνίστηκε κόντρα στην Ολλανδία, τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω του.

Ο Δανός άσος σκόραρε, μάλιστα, κερδίζοντας το χειροκρότημα, ωστόσο υπήρξαν και κάποιοι ανεγκέφαλοι οπαδοί που πήγαν να χαλάσουν το κλίμα.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος του αγώνα ο Έρικσεν κλήθηκε να μιλήσει στην κάμερα για την επιστροφή του στην εθνική και τα συναισθήματά του.

Την ώρα που έκανε δηλώσεις, κάποιοι ανεγκέφαλοι του πέταξαν ένα κέρμα. Ευτυχώς, ο Έρικσεν δεν τραυματίστηκε, καθώς το κέρμα τον βρήκε ελάχιστα στο χέρι του, με τον Δανό να συνεχίζει ανενόχλητος τις δηλώσεις του στην κάμερα.

Some fan threw a coin at Christian Eriksen during his post-match interview.🤦‍♂️#ForDanmark #NEDDEN pic.twitter.com/y2xJrpLdl0

— Danish Football (@DANISHF00TBALL) March 27, 2022