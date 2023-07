Κέβιν Ντουράντ: «Στο NBA όλοι κάνουν μαριχουάνα» – Τι ζήτησαν οι παίκτες από τον κομισάριο της λίγκας

Ο Κέβιν Ντουράντ αποκάλυψε πως ήταν ένας από τους παίκτες που ζήτησαν από τον κομισάριο του NBA, Άνταμ Σίλβερ, να αφαιρεθεί η μαριχουάνα από τη λίστα των απαγορευμένων ουσιών της λίγκας.

Η κίνηση θεωρείται ως μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των παικτών τα τελευταία χρόνια, αφού, πλέον, αποτελεί μέρος και της συλλογικής σύμβασής τους.

Ο σούπερ σταρ των Φοίνιξ Σανς κι ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών προχώρησε στην αποκάλυψη μιλώντας στο συνέδριο του Game Plan του CNBC αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με τον Σίλβερ επί του θέματος πριν από μερικά χρόνια.

«Ο κομισάριος Σίλβερ μύρισε την μαριχουάνα όταν μπήκα στο δωμάτιο. Δεν χρειαζόταν να πω πολλά πράγματα. Αμέσως κατάλαβε πού πήγαινε η κουβέντα», τόνισε ο Κέβιν Ντουράντ.

Και συνέχισε: «Μιλάμε για το ΝΒΑ. Και για να είμαι ειλικρινής όλοι το κάνουν. Είναι σαν το κρασί».

At #GamePlan23 @KDTrey5 discusses his business ventures in the marijuana industry with @andrewrsorkin pic.twitter.com/IdByyZvAPV

— CNBC Events (@cnbcevents) July 26, 2023