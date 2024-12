Κάρλο Αντσελότι: «Ο Πεπ εξακολουθεί να είναι ένας από τους καλύτερους»

Σε συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού αγώνα με τη Ράγιο Βαγεκάνο (14/12) ο Κάρλο Αντσελότι σχολίασε την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Μάντσεστερ Σίτι, τονίζοντας πως ο Πεπ Γκουαρδιόλα παραμένει από τους κορυφαίους προπονητές παγκοσμίως, παρότι τη φετινή σεζόν η ομάδα του βιώνει μία πρωτοφανής αγωνιστική κρίση.

“Να δώσω συμβουλές για τον Πεπ Γκουαρδιόλα; Τα πρόσφατα αποτελέσματα δεν αλλάζουν τίποτα. Μερικές φορές τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάντα καλά. Ο Πεπ εξακολουθεί να είναι ένας από τους καλύτερους. Έχει σηματοδοτήσει μια εποχή εκεί (στη Μάντσεστερ Σίτι)”.

Στη συνέχεια, ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρθηκε στη διαθεσιμότητα των παικτών του ενόψει της συνέχειας.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός αποκάλυψε πως ο Καμαβινγκά είναι πλέον σε θέση να αγωνιστεί, ενώ όσον αφορά τον Εμπαπέ, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με την Αταλάντα, θα βρεθεί στην αποστολή της ομάδας για τον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου (18/12), αλλά η συμμετοχή του σε αυτόν θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

