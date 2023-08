Ιορδανία – Ελλάδα 71-92: Με το δεξί στο Μουντομπάσκετ η Εθνική

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Μουντομπάσκετ η Εθνική Ελλάδας, η οποία νίκησε 92-71 την Ιορδανία στη “Mall of Asia Arena”, για την πρώτη αγωνιστική του 3ου Ομίλου.

Πρώτος σκόρερ της Eθνικής, η οποία έκανε επιμέρους σκορ 11-26 στην τέταρτη περίοδο και νίκησε και την απουσία του Μήτογλου, ήταν ο Λαρεντζάκης με 19 πόντους. Πλέον η «επίσημη αγαπημένη» πηγαίνει χωρίς άγχος στην αναμέτρηση με τους Αμερικανούς για τη 2η αγωνιστική των ομίλων (28/08, 15:40, ΕΡΤ 1).

🇬🇷 Greece unlock Jordan in the fourth quarter to claim their opening W at the World Cup ✅#FIBAWC x #WinForHellas

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 26, 2023