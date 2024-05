Η ομιλία του Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια μετά τον αποκλεισμό: «Έχουμε ακόμη έναν τίτλο… σηκωθείτε όρθιοι παρακαλώ»

Ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός τελικού, κάνοντας μία εμφάνιση κατώτερη των δυνατοτήτων του απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό χθες (24/5).

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, όμως στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του αγώνα, προσπάθησε να ανεβάσει το ηθικό των παικτών του που ήταν εύλογα απογοητευμένοι για την εικόνα που παρουσίασαν ειδικά στο α’ μέρος, αλλά και για τον αποκλεισμό.

Κατά την ομιλία του προς τους παίκτες του στα αποδυτήρια, ο Μπαρτζώκας υπενθύμισε στον Κώστα Παπανικολάου, τον Τόμας Ουόκαπ, τον Άλεκ Πίτερς τον Σακίελ ΜακΚίσικ, τον Κάνααν, τον Μιλουτίνοφ, τον Φαλ, τον Ράιτ και τους υπόλοιπους παίκτες του Ολυμπιακού πως υπάρχει ένας ακόμη τίτλος, αυτός του πρωταθλητή Ελλάδας.

«Σηκωθείτε όρθιοι παρακαλώ» είπε ο Μπαρτζώκας.

Εξάλλου, στη συνέντευξη Τύπου που είχε ακολουθήσει την ήττα από την πολυνίκη της διοργάνωσης Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε αναλάβει την ευθύνη λέγοντας συγκεκριμένα: «Εγώ είμαι περισσότερο υπεύθυνος απόψε, δεν μας βοήθησα όσο θα ήθελα».

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε προς τους παίκτες του Ολυμπιακού: «Πρέπει να είμαστε πραγματικά υπερήφανοι και ικανοποιημένοι απ’ ό,τι κάναμε αυτήν τη χρονιά. Τα δώσαμε όλα στη Euroleague, έχουμε ακόμα έναν τίτλο και χρειάζεται να κάνουμε ό,τι κάνουμε πάντα για να τον πάρουμε. Μην έχετε κατεβασμένα τα πρόσωπά σας παιδιά, τρία συνεχόμενα Final Four. Δεν ήμασταν τυχεροί σε κάποιες λεπτομέρειες. Δεν ξέρω, δεν ήμασταν αρκετά καλοί για τον τίτλο; Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση δώσαμε ό,τι καλύτερο είχαμε. Ψηλά τα κεφάλια. Σηκωθείτε όρθιοι παρακαλώ».

🔴⚪️The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.

✊🏽 Chin up!

🗣️ Bartzokas: «We have one more title and we need to do what ever we can to get it».

Let’s do it!#RMBOLY #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #F4Glory pic.twitter.com/Sqv8LMP61R

