Γνωστός τενίστας ξέσπασε κατά διαιτητή μετά από ήττα – «Άντε γ@@@σου» του είπε για παράβαση που υπέδειξε – ΒΙΝΤΕΟ

Το δικό του ξέσπασμα είχε ο τενίστας Φράνσις Τιαφόε, όταν επιτέθηκε λεκτικά με βαριές εκφράσεις κατά διαιτητή.

Ο Αμερικανός τενίστας που είναι σήμερα νούμερο 17 στον κόσμο, δεν κρατήθηκε και ξέσπασε κατά του διαιτητή όταν θεώρησε ότι αδικήθηκε σε αγώνα στο μάστερς της Σαγκάης.

Ήταν ένας κρίσιμος πόντος κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ στην αναμέτρηση με τον Ρομάν Σιαφούλιν, όταν ο ρέφερι της αναμέτρησης είχε την ατυχή… έμπνευση να υποδείξει παράβαση στον Τιαφόες για καθυστέρηση στο σερβίς.

Δείτε βίντεο με την παράβαση

this was the initial time violation warning Frances received towards the end of set 2 which he also disagreed with. the ump calls the warning as soon as the clock hits 0 although Tiafoe is about to toss the ball.

