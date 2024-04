Γιάννης Αντετοκούνμπο: Απέφυγε τη ζημιά στον αριστερό αχίλλειο τένοντα

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο “Greek Freak” τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των «ελαφιών» με τους Σέλτικς, στα τέλη της 3ης περιόδου, με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί στ’ αποδυτήρια και να μην επιστρέψει. Την ώρα που οι Μπακς… νικούσαν με 104-91 τους Μπόστον Σέλτικς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υποβαλλόταν σε μαγνητική τομογραφία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο σταρ του Μιλγουόκι απέφυγε τη ζημιά στον Αχίλλειο τένοντα του αριστερού ποδιού που ήταν και ο μεγάλος… φόβος του ιατρικού τιμ, αλλά και του τεχνικού των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει υποστεί θλάση στη γάμπα, κάτι που σημαίνει πως θ’ ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή και ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας του θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Giannis left the Bucks game after an apparent leg injury in the 3Q pic.twitter.com/3RFrSMy9uv

