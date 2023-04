Φρανκ Λάμπαρντ: Επιστρέφει στο τιμόνι της Τσέλσι μέχρι το τέλος της σεζόν

Ο Φρανκ Λάμπαρντ είναι και επίσημα ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Γκρέιαμ Πότερ στον πάγκο της Τσέλσι.

Ο σύλλογος του Λονδίνου ανακοίνωσε σήμερα (6/4) την πρόσληψη του παλαίμαχου διεθνούς μέσου και «σημαίας» των «μπλε» ως προσωρινού προπονητή, ο οποίος θα οδηγήσει την ομάδα ως το τέλος της σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 44χρονος προπονητής επιστρέφει στο Σταμφορντ Μπριτζ, αφού είχε αναλάβει για πρώτη φορά τα «ηνία» των Λονδρέζων το καλοκαίρι του 2019, ωστόσο απολύθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2021, καθοδηγώντας τεχνικά την ομάδα σε συνολικά 84 παιχνίδια.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, οδήγησε την Τσέλσι στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας για τη σεζόν 2019-20, όπου οι «μπλε» ηττήθηκαν 2-1 από την Άρσεναλ.

Σε δήλωσή τους για την πρόσληψη Λάμπαρντ, οι συνιδιοκτήτες της Τσέλσι, Τοντ Μπόλι και Μπεχντάντ Εγκμπαλί, τόνισαν: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον Φρανκ πίσω στο Στάμφορντ Μπριτζ. Ο Φρανκ είναι “Hall of Famer” της Premier League και θρύλος αυτού του συλλόγου. Καθώς συνεχίζουμε την πλήρη και εξαντλητική διαδικασία μας για έναν μόνιμο προπονητή, θέλουμε να παρέχουμε στον σύλλογο και στους φιλάθλους μας ένα ξεκάθαρο και σταθερό πλάνο για το υπόλοιπο της σεζόν. Θέλουμε να δώσουμε στους εαυτούς μας κάθε ευκαιρία για επιτυχία και ο Φρανκ διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά και τα προτερήματα που χρειαζόμαστε για να μας οδηγήσουν στη γραμμή του τερματισμού. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι εναντίον της Γουλβς το Σάββατο και στη συνέχεια θα στρέψουμε την προσοχή μας στον προημιτελικό του Champions League της επόμενης εβδομάδας στη Μαδρίτη. Όλοι θα δώσουμε στον Φρανκ την πλήρη στήριξή μας, καθώς στοχεύουμε να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από όλα τα εναπομείναντα παιχνίδια μας».

Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2023