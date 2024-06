«Φουντώνουν» οι φήμες για επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό

Οργιάζουν οι φήμες για επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ από το NBA στον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, το “Sportando” αναφέρει ότι επιστρέφει στον Ολυμπιακό ύστερα από ένα χρόνο απουσίας. Μάλιστα, σημειώνει ότι για να πειστεί να κάνει κάτι τέτοιο φέρεται να αποδέχθηκε πρόταση που αγγίζει τα 16 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Αυτό θα σήμαινε ότι αφήνει πρόωρα το Τορόντο και τους Ράπτορς, οι οποίοι τον απέκτησαν με ανταλλαγή πριν από δύο ημέρες από τους Σακραμέντο Κινγκς.

«Ο Σάσα Βεζένκοφ φέρεται να αποφάσισε να επιστρέψει στην Ευρώπη υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Άρα είπε όχι στον Παναθηναϊκό. Η συμφωνία είναι για 16 εκατομμύρια ευρώ. Αναμένονται τα τυπικά. Ο Βεζένκοφ θα επιστρέψει στον Πειραιά μετά από μόλις ένα χρόνο στο ΝΒΑ» γράφει χαρακτηριστικά το “Sportando”.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από ρεπορτάζ δημοσιογράφου που ακολουθεί τους Τορόντο Ράπτορς, οι “δεινόσαυροι” δεν έχουν καμία διάθεση να τον αποδεσμεύσουν.

Συγκεκριμένα, ο Μάικλ Γκρέιντζ του “Sportsnet” αναφέρει πως το δημοσίευμα που κάνει λόγο για συμφωνία του Σάσα Βεζένκοφ με τον Ολυμπιακό δεν έχει βάση. Μάλιστα, τονίζει πως δεν θέλουν να τον αφήσουν ελεύθερο και τον περιμένουν στην προετοιμασία ενόψει της επόμενης σεζόν.

«Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν, τα ρεπορτάζ περί αποχώρησης του Σάσα Βεζένκοβ από το NBA για να παίξει στην Ελλάδα δεν ισχύουν.

Ο πρώην παίκτης των Κινγκς έχει ακόμη έναν χρόνο στο συμβόλαιό του, οι Ράπτορς ελέγχουν τα δικαιώματά του και δεν δείχνουν διάθεση να τον αποδεσμεύσουν. Τον περιμένουν στην προετοιμασία τους. Συνεχίστε ό,τι κάνατε» έγραψε ο Μάικλ Γκρέιντζ με μια σιγουριά που προφανώς και είναι κόντρα στα όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες στην Ευρώπη.

Φυσικά μπορεί και οι δύο πλευρές να έχουν δίκιο. Και το Τορόντο να θέλει να κρατήσει τον παίκτη και ο Βεζένκοφ να θέλει να φύγει για να επιστρέψει.

Το θέμα είναι τι θα κάνει ο ίδιος. Αν δηλαδή θα τους ζητήσει να τον αφήσουν ελεύθερο τα επόμενα 24ωρα. Αυτή είναι μια «λεπτομέρεια» που προφανώς οι Ράπτορς δεν μπορεί να την ξέρουν.

So, according to those in position to know, reports that Sasha Vezenkov is leaving NBA to play in Greece are … not true. The former King has 1yr left on his NBA deal, Raptors control his rights, & have no intention of waiving him & expect to have him in training camp. Carry on.

— Michael Grange (@michaelgrange) June 29, 2024