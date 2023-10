Formula 1: Ο Μαξ Φερστάπεν κατακτά τον τίτλο στο Κατάρ – ΒΙΝΤΕΟ

Με τη νίκη του στο ιαπωνικό γκραν πρι της Formula 1 (24/9), ο Μαξ Φερστάπεν χάρισε στη Red Bull τον -δεύτερο διαδοχικό- τίτλο στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Παράλληλα, ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής βρίσκεται πλέον μια… ανάσα από την κατάκτηση του «στέμματος» των οδηγών για το 2023 και η (πρώτη) ευκαιρία του γι’ αυτό έρχεται στο γκραν πρι του Κατάρ.

Το μάξιμουμ των 26 βαθμών για τον Ολλανδό στη Σουζούκα (σ.σ. 25 για τη νίκη και ένας επιπλέον για τον ταχύτερο γύρο) και, παράλληλα, η εγκατάλειψη του «ομόσταυλού» του, Σέρχιο Πέρες, έχουν ως αποτέλεσμα η «μάχη» για τον τίτλο των οδηγών να μπορεί να κριθεί στον αγώνα σπριντ που θα διεξαχθεί σήμερα (7/10, 20:30) στη “Lusail International Circuit”.

Δεδομένου ότι το γκραν πρι του Κατάρ είναι ένας από τους αγώνες με σπριντ, 34 βαθμοί προσφέρονται στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου: οκτώ για τον νικητή στο -μήκους περίπου 100 χιλιομέτρων- σπριντ, 25 για την επικράτηση στο γκραν πρι και ένας για τον ταχύτερο γύρο (σ.σ. εφόσον ο οδηγός που το καταφέρνει βρίσκεται εντός της βαθμολογούμενης δεκάδας).

Μετά τη 13η νίκη του στη σεζόν, ο Φερστάπεν προηγείται στην κατάταξη των οδηγών με 400 βαθμούς, την ώρα που ο Πέρες ακολουθεί από… απόσταση με 223. Οι δύο πιλότοι έχουν διαφορά 177 βαθμών, ενώ μπορούν να διεκδικηθούν ακόμη 180 στα τελευταία έξι γκραν πρι της σεζόν, με τα τρία εξ αυτών να περιλαμβάνουν και αγώνα σπριντ. Έτσι, ο Φερστάπεν χρειάζεται συνολικά μόλις τρεις βαθμούς από τώρα και μέχρι το τέλος της σεζόν, η «αυλαία» της οποίας θα πέσει στις 26 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, προκειμένου να μπει στο… κλαμπ των τρις παγκόσμιων πρωταθλητών.

Αυτό σημαίνει πως, ό,τι κι αν έχει γίνει στον σημερινό αγώνα σπριντ , ο Φερστάπεν ανακηρύσσεται την Κυριακή πρωταθλητής οδηγών για τρίτη διαδοχική σεζόν, εάν φύγει από το Κατάρ με προβάδισμα τουλάχιστον 146 βαθμών από τον Πέρες. Ακόμη κι αν ο Μεξικανός πάρει την «πρωτιά» στο σπριντ και το μάξιμουμ των οκτώ βαθμών, ο Φερστάπεν «κλειδώνει» και μαθηματικά τον τίτλο εφόσον τερματίσει στην έκτη θέση (+ 3 βαθμοί) ή ψηλότερα, οπότε ο Ολλανδός θα γίνει ο πρώτος οδηγός που κατακτά πρωτάθλημα σε αγώνα σπριντ. Από την πλευρά του, ο «Τσέκο» χρειάζεται να τερματίσει τουλάχιστον τρίτος στο σπριντ και ο Φερστάπεν να βρεθεί κάτω από την έκτη θέση, προκειμένου ο Πέρες να παραμείνει «ζωντανός» στη διεκδίκηση του τίτλου.

Σε περίπτωση που γίνει πραγματικότητα το… ακραίο σενάριο ο Πέρες να νικήσει στο σπριντ και, παράλληλα, ο Φερστάπεν να μην βαθμολογηθεί, ο Ολλανδός θα χρειάζεται μόνο μια όγδοη θέση στο αυριανό γκραν πρι του Κατάρ (8/10, 20:00) -ανεξάρτητα από το πού θα καταταγεί ο Μεξικανός- για να στεφθεί για τρίτη σερί χρονιά παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο μόνος τρόπος, με τον οποίο ο Πέρες μπορεί να παραμείνει στη διεκδίκηση του τίτλου, είναι να πάρει τη νίκη στο γκραν πρι του Κατάρ και να μειώσει το προβάδισμα του Φερστάπεν στους 145 βαθμούς. Εάν η μεταξύ τους διαφορά μετά το Κατάρ είναι 146 βαθμοί, ο Ολλανδός κατακτά και μαθηματικά τον τίτλο, καθώς έχει περισσότερες νίκες από τον Μεξικανό (13 έναντι δύο του «Τσέκο»).

Title #3 now loading…⏳@Max33Verstappen just needs to out-score his team mate by three points across the Qatar weekend to be crowned champion for the third time 👑👑👑#QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/SfzsLsRZgc

