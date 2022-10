Formula 1: Νικητής ο Πέρες στο γκραν πρι της Σιγκαπούρης

Ο Σέρχιο Πέρες αναδείχτηκε νικητής του γκραν πρι της Formula 1 στη Σιγκαπούρη. Ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull πέρασε πρώτος τη γραμμή του φίνις, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Μονεγάσκο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari που εκκίνησε από την pole position και στην 3η θέση τον Ισπανό Κάρλος Σάινθ επίσης με Ferrari.

Ο Πέρες έβαλε τέλος στις πέντε σερί νίκες του Μαξ Φερστάπεν με Red Bull στα τελευταία ισάριθμα γκραν πρι, αν και ο Ολλανδός συνεχίζει να προηγείται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Φερστάπεν, o οποίος κατέλαβε την 7η θέση, έχασε έτσι την ευκαιρία να «σφραγίσει» από σήμερα και τον φετινό τίτλο. Χρειαζόταν να πάρει τη νίκη, αλλά και 22β. περισσότερους από τον Λεκλέρ.

