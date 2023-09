Forbes: Αυτοί είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι U25 αθλητές για το 2023

Πρώτος στην λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο ηλικίας κάτω των 25 ετών είναι ο Κιλιάν Μπαπέ, καθώς οι ετήσιες απολαβές του υπερδιπλασιάστηκαν σε περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια.

Τους τελευταίους 12 μήνες, ο Μπαπέ βοήθησε τη Γαλλία να κάνει μια δεύτερη συνεχόμενη εμφάνιση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τερμάτισε δεύτερος στην ψηφοφορία για το βραβείο του καλύτερου παίκτη της FIFA. Έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Παρί Σεν Ζερμέν και οδήγησε την ομάδα του σε ένα δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα στη Γαλλία.

Πέντε από τους 50 αθλητές με τις μεγαλύτερες απολαβές είναι 25 ετών ή νεότεροι. Συνολικά και οι 5 εισέπραξαν τους τελευταίους 12 μήνες περίπου 354 εκατομμύρια δολάρια από μισθούς, μπόνους και έσοδα από εμπορικές και άλλες συμφωνίες.

1. Κιλιάν Μπαπέ Ligue 1 Γαλλία 120 εκατομμύρια δολάρια

2. Καϊλέρ Μάρεϊ NFL ΗΠΑ 70,5 εκατομμύρια δολάρια

3. Μαξ Φερστάπεν F1 Ολλανδία 64 εκατομμύρια δολάρια

4. Έρλινγκ Χάαλαντ Premier League Νορβηγία 52 εκατομμύρια δολάρια

5. Λούκα Ντόντσιτς ΝΒΑ Σλοβενία 47,2 εκατομμύρια δολάρια

Soccer star Kylian Mbappé, whose annual earnings more than doubled to an estimated $120 million in the past year, leads a group of five Gen Zers on the list of the sporting world’s top earners. https://t.co/oTFTVuBhIP

— Forbes (@Forbes) September 18, 2023