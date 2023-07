Φενερμπαχτσέ: Ανακοίνωσε τον Παπαγιάννη

Και με τη… βούλα παίκτης της Φενερμπαχτσέ είναι ο Γιώργος Παπαγιάννης, καθώς η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε σήμερα (15/7) την απόκτηση του Έλληνα σέντερ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο ύψους 2,20 μέτρων άσος αποτελεί (για δεύτερη φορά) παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, ύστερα από μια πενταετία στο «τριφύλλι», και… ανταμώνει ξανά με τον προπονητή του στην εθνική ομάδα, Δημήτρη Ιτούδη.

