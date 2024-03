Φενερμπαχτσέ – Άλμπα Βερολίνου 103-68: Ο… 50άρης Χέις-Ντέιβις έγραψε Ιστορία στη Euroleague

Σε μία βραδιά που ο ρέκορντμαν Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις μονοπώλησε το ενδιαφέρον με τα αγωνιστικά… κατορθώματα του, η Φενερμπαχτσέ δεν αγχώθηκε απέναντι στην ουραγό Άλμπα Βερολίνου στην Πόλη, διατηρώντας με ρεκόρ 20-12 τη θέση της στην εξάδα (6η), που δίνει την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague.

Η τουρκική ομάδα συνέτριψε με 103-68 τους Γερμανούς (ρεκόρ 5-27), για την 32η αγωνιστική, με τον Αμερικανό να φανερώνει τις προθέσεις του από το πρώτο δεκάλεπτο, όταν μέτρησε 18 πόντους με 7/9 σουτ εντός πεδιάς.

Με το αγωνιστικό να έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα από νωρίς, καθώς η Άλμπα σήκωσε λευκή πετσέτα από το πρώτο δεκάλεπτο, ο Χέις-Ντέιβις έδωσε μία μοναδική παράσταση και με 50 πόντους (career high), έγινε ο πρώτος παίκτης στην Ιστορία της Euroleague που τελειώνει αγώνα με… πενηντάρα και ο παίκτης με τους περισσότερους σε έναν αγώνα, καθώς προσπέρασε τους 49 που είχε φορτώσει ο Σέιν Λάρκιν της Αναντολού Εφές το καλάθι της Μπάγερν Μονάχου, τον Δεκέμβριο του 2023.

