Euroleague: Ο Πάντερ «πάγωσε» το Wizink Center – «Break» από την Παρτιζάν

Το πείσμα της Παρτιζάν και το «δολοφονικό» τρίποντο του Κέβιν Πάντερ στα 0,4” για τη λήξη, χάρισαν στους Σέρβους ένα σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Ρεάλ, γράφοντας το δεύτερο «break» της βραδιάς, μετά από αυτό της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς επικράτησε με 89-87 των Ισπανών, έκανε το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague και επικεντρώνεται στο Game 2 (27/4) στο Wizink Center, πριν η σειρά μεταφερθεί στη Σερβία.

Η Παρτιζάν ήλεγξε τη μοίρα της στο πρώτο ημίχρονο, είχε τον έλεγχο, πριν η Ρεάλ αντιδράσει, βρει το μακρινό σουτ στην τρίτη περίοδο και ανακτήσει το προβάδισμα.

Στον… επίλογο του αγώνα και ενώ οι Ισπανοί έδειχναν αποφασισμένοι για το 1-0, η Παρτιζάν αρνήθηκε να σηκώσει λευκή πετσέτα και αρχικά με… τετράποντο του Πάντερ (τρίποντο και φάουλ) και εν συνεχεία με γκολ-φάουλ του Έξουμ διαμόρφωσε το υπέρ της 84-82 στο 38′.

Οι Γκος και Ντεκ… επανέφεραν την τάξη (87-86 στα 21″), αλλά ο Πάντερ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Με τρίποντο στα 0,4″ για τη λήξη ενώπιον του Γιαμπουσέλε διαμόρφωσε το τελικό 89-87, «σπάζοντας» το πλεονέκτημα έδρας των Ισπανών.

