Euro 2024: Το Κόσοβο κατήγγειλε ξανά τους Σέρβους στην UEFA για ρατσιστικά μηνύματα

Η ομοσπονδία του Κοσόβου υπέβαλε επίσημη καταγγελία προς την UEFA σχετικά με τη συμπεριφορά των Σέρβων οπαδών κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Σλοβενία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Euro 2024.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομοσπονδίας, στην κερκίδα των Σέρβων οπαδών υπήρχε σημαία της Σερβίας που απεικόνιζε το Κόσοβο και περιείχε το μήνυμα: «δεν παραδινόμαστε». Η ανακοίνωση απαιτεί την αυστηρή τιμωρία των Σέρβων οπαδών και καλεί τους διοργανωτές του EURO 2024 να λάβουν μέτρα ώστε να αποτραπεί η επανεμφάνιση τέτοιων προκλητικών επιγραφών.

The Football Federation of Kosovo (FFK) has filed another complaint to UEFA regarding repeated nationalist and racist behavior by Serbian fans during the Euro 2024 Group C match between Slovenia and Serbia in Munich. #Kosovo #UEFA #Euro2024 #Racism #Nationalism #Football pic.twitter.com/3snPigMQ64

