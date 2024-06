Euro 2024: Το διπλό ρεκόρ της Γερμανίας κόντρα στην Σκωτία

Η Γερμανία με το «καλησπέρα» έδειξε τις… άγριες προθέσεις της για το Euro 2024, το οποίο και φιλοξενεί.

Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν ήταν ασταμάτητη στην πρεμιέρα του τουρνουά και διέλυσε την ανήμπορη να κρατήσει μπάλα Σκωτία στην «Allianz Arena» του Μονάχου με το θριαμβευτικό 5-1, έχοντας μάλιστα και πέντε διαφορετικούς σκόρερ, καθώς βρήκαν δίχτυα οι Βιρτς, Μουσιάλα, Χάβερτς, Φίλκρουγκ και Τσαν.

Μάλιστα τα Πάντσερ πέτυχαν διπλό ρεκόρ. Καταρχάς πρόκειται για την πιο ευρεία νίκη της ιστορίας τους σε Euro, ενώ είναι και η μεγαλύτερη νίκη που έχει σημειωθεί σε πρεμιέρα του τουρνουά, στα 64 χρόνια διεξαγωγής του.

Germany have recorded their biggest ever win at the Men’s European Championships.

It’s also the biggest ever victory by a side in the opening game of the tournament in the competition’s history. 👏#EURO2024 pic.twitter.com/pe4euFsieq

— Squawka (@Squawka) June 14, 2024