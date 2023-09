Επίθεση σε Αντετοκούνμπο: «Τα αδέρφια σου πιάνουν δύο θέσεις στο ρόστερ των Μπακς»

Ο Σάνον Σαρπ κατηγόρησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα αδέρφια του που «καταλαμβάνουν» δύο θέσεις στο ρόστερ των Μιλγουόκι Μπακς, χωρίς όμως να έχει σωστή ενημέρωση. Αφορμή για να μπει ο «Greek Freak» στο στόχαστρο του πρώην παίκτη του NFL και νυν σχολιαστή αθλημάτων αποτέλεσαν οι τοποθετήσεις του αστέρα των «Ελαφιών», στις οποίες ξεκαθάριζε ότι θα μείνει στους Μιλγουόκι Μπακς μόνο όσο έχουν ένα ανταγωνιστικό ρόστερ γύρω του.

Τα σχόλιά του δεν έγιναν αποδεκτά από ορισμένα μέλη της κοινότητας του ΝΒΑ, μεταξύ αυτών και ο Σάνον Σαρπ, ο οποίος αναρωτήθηκε γιατί τότε έδωσε θέσεις στο ρόστερ των Μπακς στα αδέρφια του.

«Άντριαν Γκρίφιν. Οι Μπακς πήραν νέο προπονητή. Δώσε του μια ευκαιρία, όπως έδωσες στον Μάικ Μπούντενχόλζερ», είπε ο Σαρπ σχετικά με τα σχόλια του Γιάννη Αντετοκούνμπο για ενδεχόμενη αποχώρηση από τους Μπακς, προσθέτοντας: «Και τα αδέρφια σου καταλαμβάνουν δύο θέσεις στο ρόστερ. Θα το συζητήσουμε; Ξέρεις καλά Γιάννη, τα αδέρφια σου μάλλον δεν θα παίξουν σε καμία άλλη ομάδα στο ΝΒΑ εκτός από το Μιλγουόκι. Και αυτό οφείλεται μόνο σε σένα. Οπότε γιατί συνεχίζεις να λες ότι θέλεις να περιβάλλεσαι από ταλέντο. Υπάρχουν δύο θέσεις που καταλαμβάνουν τα αδέρφια σου… ».

"[Giannis'] brothers probably not playing for any other team in the NBA except Milwaukee… You keep talking about surrounding yourself with talent. There are 2 spots being occupied by your brothers." 👀

— Shannon Sharpe

(via @FirstTake)pic.twitter.com/tqGntW8Kud

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 20, 2023