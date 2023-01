Εμιλιάνο Μαρτίνες: αγόρασε σκύλο 20000 λίρες για να φυλάει το χρυσό μετάλλιο του Μουντιάλ

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας στο Μουντιάλ 2022 του Κατάρ, όχι μόνο επειδή με την Αργεντινή κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο και χρίστηκε ο καλύτερος τερματοφύλακας της διοργάνωσης αλλά και για τις… προκλητικές του χειρονομίες.

Ο τερματοφύλακας της Αλμπισελέστε και της Άστον Βίλα, που έχει κατηγορηθεί από πολλούς για το… «ταπεραμέντο» του, αγόρασε έναν σκύλο έναντι 20000 λιρών (22000 ευρώ περίπου) για να φυλάει το χρυσό του μετάλλιο.

Πρόκειται για ένα βελγικό Μαλινουά, μία ράτσα που χρησιμοποιείται και από την αστυνομία και τον στρατό για ειδικές επιχειρήσεις, καθώς τα εν λόγω σκυλιά θεωρούνται πολύ δυνατά.

World Cup wind-up Emiliano Martinez gets new £20k dog to guard his winner’s medal: https://t.co/t1bWp3Tf8K

— Aston Villa News (@villanews_app) December 31, 2022