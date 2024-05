Ελ Κααμπί: Ξεπέρασε Κριστιάνο, Μπενζεμά και Φαλκάο και αναδείχθηκε MVP του τελικού του Conference League

Ο Μαροκινός επιθετικός, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, πρώτος σκόρερ του Conference League, «σφράγισε» και τον τελικό της διοργάνωσης στην OPAP Arena, χαρίζοντας στον Ολυμπιακό το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Με το “χρυσό” του γκολ, ο Ελ Κααμπί οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης, ανακηρύχθηκε MVP του σπουδαιότερου παιχνιδιού στην 99χρονη ιστορία του συλλόγου και έγραψε το όνομά του στο πάνθεον των θρύλων του.

There could only be one Player of the Match winner: Ayoub El Kaabi 👏#UECLPOTM || #UECL

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 29, 2024