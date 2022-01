Έχασε το δικαστήριο ο Τζόκοβιτς – Θα απελαθεί

Οι τρεις δικαστές του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου αποφάσισαν ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα απελαθεί από την Αυστραλία και ότι η απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης να ακυρώσει την βίζα του τενίστα ήταν σωστή.

Η νομική ομάδα του 20 φορές πρωταθλητή γκραν σλαμ απέτυχε να ανατρέψει την απόφαση του Άλεξ Χοκ. Η υπόθεση εκδικάστηκε από την ολομέλεια του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Αυστραλίας και μιλώντας εκ μέρους της ολομέλειας, ο δικαστής Τζέιμς Άλσοπ ανακοίνωση την απόφασή τους το απόγευμα της Κυριακής (ώρα Αυστραλίας), λιγότερο από 24 ώρες πριν από την έναρξη του Australian Open.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη και η πλήρης αιτιολόγηση θα δημοσιευθεί αργότερα.

Ο δικαστής είπε ότι δεν πιστεύει ότι χρειάζονται περαιτέρω εντολές.

Ως εκ τούτου, ο Τζόκοβιτς δεν έχει αυστραλιανή βίζα και θα απελαθεί. Οι ελπίδες του να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Australian Open έχουν τελειώσει.

Ο 34χρονος επρόκειτο να ξεκινήσει με τον πρώτο του αγώνα στο Australian Open στο Rod Laver Arena τη Δευτέρα το απόγευμα, αλλά οι υπεύθυνοι θα πρέπει να βρουν ένα εναλλακτικό πρόγραμμα παιχνιδιού για την πρώτη μέρα.

