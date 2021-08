Δεν τα κατάφερε ο Τσιτσιπάς – Στον τελικό του Σινσινάτι ο Σβέρεφ – ΒΙΝΤΕΟ

Την πρόκριση μέσα από τα χέρια του έχασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος, παρότι ήταν μπροστά με 4-1 στο τρίτο σετ, ηττήθηκε από τον Σάσα Ζβέρεφ και έμεινε εκτός τελικού στο Σινσινάτι. Μετά από ένα συναρπαστικό ματς διάρκειας 2 ωρών και 41 λεπτών, ο Γερμανός τενίστας νίκησε με 2-1 (6-4, 3-6, 7-6) και προκρίθηκε στον τελικό του Western & Southern Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, Νο3 στην παγκόσμια κατάταξη, έχασε το πρώτο σετ και βρέθηκε γρήγορα στο 0-2 στο 2ο σετ, όμως έβγαλε αντίδραση και πήρε τα επόμενα 5 γκέιμ κάνοντας το 5-2. Τελικά πήρε το δεύτερο σετ με 6-3. Στο τρίτο και τελευταίο σετ, ο Τσιτσιπάς με δύο μπρέικ προηγήθηκε με 4-1 και έδειχνε έτοιμος να πάρει την πρόκριση. Όμως ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο δεν τα παράτησε και με αντεπίθεση διαρκείας, έκανε την ανατροπή και πήρε το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

