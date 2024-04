Δεν τα κατάφερε η Σάκκαρη στα ημιτελικά του Τσάρλεστον- Έχασε 2-0 από την Κόλινς

Αποκλείστηκε η Μαρία Σάκκαρη μετά από πολλά προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στο παιχνίδι της, με την Ντανιέλ Κόλινς, αφού ηττήθηκε με 6-3, 6-3 σε 85 λεπτά, χάνοντας την ευκαιρία να παίξει σε ένα δεύτερο τελικό μέσα στη χρονιά μετά το Indian Wells.

Χαρακτηριστικά τα διπλά λάθη από την Ελληνίδα παίκτρια, έξι στο σύνολο, με το τελευταίο να κλείνει τον ημιτελικό υπέρ της Κόλινς, που είχε περισσότερη φρεσκάδα στο δικό της παιχνίδι.

Η 30χρονη Αμερικανίδα μετά το Miami Open, θα διεκδικήσει τον τίτλο και στο 500άρι τουρνουά στο Τσάρλεστον. Αντίπαλός της στον τελικό της Κυριακής (7/4) θα είναι η Ντάρια Κασάτκινα, που νίκησε την Τζέσικα Πεγκούλα με 6-4, 4-6, 7-6(5) έπειτα από μονομαχία δύο ωρών και 47 λεπτών.

H Κόλινς μπήκε καλύτερα στον ημιτελικό. Κράτησε με άνεση το πρώτο service game και εκμεταλλευόμενη τα λάθη από τη Σάκκαρη, στην πρώτη ευκαιρία πέτυχε το break για το 2-0. Η Σάκκαρη προσπάθησε να απειλήσει στο 3ο game, όμως η Αμερικανίδα σε 11 λεπτά και με 12-4 πόντους προηγήθηκε με 3-0.

Η Ελληνίδα παίκτρια από την αρχή επιχείρησε να πιέζει το backhand της αντιπάλου της και είδε αποτέλεσμα. Αρχικά μείωσε σε 3-1 και αμέσως μετά ακολούθησε break με love game, και την Κόλινς να έχει τρία αβίαστα λάθη με το backhand. H Σάκκαρη απάντησε με το ίδιο νόμισμα, έφθασε στο 3-3 σε 12 λεπτά και με επιμέρους δικό της σκορ 12-3 στους πόντους.

Oμως η εικόνα του σετ άλλαξε και πάλι. Η Κόλινς με love game προηγήθηκε με 4-3 και μετά έφθασε στο 2ο break, φθάνοντας στο 5-3 με backhand στην ευθεία. Και η Αμερικανίδα σερβίροντας πέτυχε δεύτερο διαδοχικό love game και με 12-2 στους πόντους, πήρε το 1ο σετ με 6-3.

Άσχημα άρχισε και το 2ο σετ για τη Σάκκαρη, αν και από το 15-40 βρέθηκε σε αβαντάζ, η Κόλινς την πίεσε, την ανάγκασε σε λάθη, φθάνοντας στο 3ο break στον αγώνα.

Με άνεση η Αμερικανίδα έκανε το 2-0, βάζοντας περισσότερη πίεση στη Σάκκαρη. Αν και συνέχισε να έχει προβλήματα στο σερβίς η Σάκκαρη, φθάνοντας στα πέντε διπλά λάθη, μπόρεσε να μειώσει σε 2-1.

Στο 4ο game η Σάκκαρη είχε τη μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει, προηγήθηκε 15-40, όμως με τρία λάθη της και έναν άσο της Κόλινς, έγινε το 3-1. Η Σάκκαρη βγάζοντας winner με forehand στην ευθεία μείωσε σε 3-2 και στη συνέχεια ακολούθησε ένα αμφίρροπο game.

H Κόλινς αρχικά έσβησε break point στο 30-40, δεν εκμεταλλεύτηκε δύο σερί αβαντάζ, η Σάκκαρη είχε νέο δικό της break, όμως με τα πολλά η Κόλινς προηγήθηκε με 4-2. Η Σάκκαρη μείωσε εκ νέου (4-3), όμως η Κόλινς με love game πήγε στο 5-3. Η Αμερικανίδα βρήκε match point στο 30-40 και η Σάκκαρη με το 6ο συνολικά διπλά λάθος, της έδωσε την ευκαιρία να τελειώσει και αυτό το σετ με 6-3.

