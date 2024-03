Conference League: Ελ Κααμπί και Κουλιεράκης υποψήφιοι για MVP της αγωνιστικής

Το ελληνικό ποδόσφαιρο πανηγυρίζει ακόμη τις επικές ανατροπές και τις ιστορικές νίκες του ΠΑΟΚ επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ (5-1) και του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ (6-1), παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τις δύο ομάδες ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ο Κώστας Κουλιεράκης. Ο Μαροκινός φορ είναι υποψήφιος για MVP της αγωνιστικής στην UEFA, ενώ το εκπληκτικό γκολ που πέτυχε με το ανάποδο ψαλίδι είναι υποψήφιο για καλύτερο γκολ της αγωνιστικής.

What is your #UECLGOTW?! ⚽️ 🤯 El Kaabi’s spectacular overhead kick

👌 Skov Olsen’s incredible strike

💪 Ollie Watkins’ powerful header

👏 Hoxha’s accurate finish @Heineken || #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 14, 2024

Yποψήφιος για MVP της αγωνιστικής είναι και ο Κουλιεράκης. Ο διεθνής στόπερ του ΠΑΟΚ πέτυχε ένα γκολ, ενώ το δεύτερο γκολ που αρχικά του πιστώθηκε, τελικά η UEFA το θεώρησε ως αυτογκόλ του Σούτσιτς.

Who gets your vote for #UECLPOTW? 🗳️ ⭐️ Ayoub El Kaabi

⭐️ Konstantinos Koulierakis

⭐️ Andreas Skov Olsen

⭐️ Martin Jedlička#Laufenn || #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 14, 2024

Τέλος υποψήφιος για την καλύτερη επέμβαση της αγωνιστικής είναι ο Κροάτης τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Ντόμινικ Κοτάρσκι.