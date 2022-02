Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέα υπόθεση “ντόπινγκ” από 28χρονη Ουκρανή αθλήτρια

Νέα υπόθεση ντόπινγκ απασχολεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου.

Η Ουκρανή αθλήτρια της ομάδας αγωνιστικού ελκήθρου (bobsleigh), Λίντια Χούνκο, βρέθηκε θετική σε αναβολικό στεροειδές στους Xειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Διεθνής Οργανισμός Δοκιμών (ITA).

Η 28χρονη αθλήτρια έδωσε δείγμα στις 14 Φεβρουαρίου με την αρμόδια επιτροπή να ανακοινώνει τα αποτελέσματα και πως βρέθηκε θετική στην ουσία δεϋδροχλωρομεθυλ-τεστοστερόνη (dehydrochloromethyl-testosterone).

#Beijing2022 – The ITA reports that a sample collected from bobsleigh athlete Lidiia Hunko (Ukraine) has returned an Adverse Analytical Finding (AAF) for DHCMT metabolite.

— International Testing Agency (@IntTestAgency) February 17, 2022