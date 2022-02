Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η φαντασμαγορική έναρξη – ΒΙΝΤΕΟ

Με φαντασμαγορικό τρόπο έγινε η έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, στο Πεκίνο, λίγο μετά την είσοδο του Προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και του επικεφαλής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, στο Εθνικό Στάδιο του Πεκίνου, την εμβληματική «Φωλιά του πουλιού», που είναι στολισμένη με τις σημαίες των 91 διαγωνιζόμενων χωρών. Μία τελετή έναρξης που πραγματοποιείται την πρώτη μέρα της Άνοιξης σύμφωνα με το κινεζικό ημερολόγιο.

Ξεκίνησε με μια παράσταση από χορευτές που κουνούσαν λαμπερά πράσινα μεγάλα κοτσάνια με σκοπό να μεταδώσουν τη ζωτικότητα της εποχής, ακολουθούμενη από μια έκρηξη λευκών και πράσινων πυροτεχνημάτων που έγραφαν τη λέξη «Άνοιξη».

Chinese President XiJinping is attending the opening ceremony of the Beijing2022 Olympic Winter Games, held at the National Stadium in Beijing on Friday night. pic.twitter.com/eHSjssozZB — Elly Zhang (@Ellyzhang666) February 4, 2022

Έπειτα, η κινεζική σημαία πέρασε από 56 άτομα που αντιπροσώπευαν τις διαφορετικές εθνοτικές ομάδες της Κίνας, πριν υψωθεί η σημαία και ερμηνευτεί ο εθνικός ύμνος.

Σε έναν τρισδιάστατο κύβο που μοιάζει με κομμάτι πάγου, εικόνες από καθέναν από τους προηγούμενους 23 Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες χαράχτηκαν με λέιζερ. Το κομμάτι πάγου στη συνέχεια «έσπασε» από παίκτες του χόκεϊ επί πάγου, δίνοντας τη δυνατότητα στους Ολυμπιακούς κύκλους να αναδυθούν.

Ακολούθησε η καθιερωμένη «παρέλαση των εθνών», με την Ελλάδα να κάνει παραδοσιακά πρώτη την είσοδό της στη «Φωλιά του Πουλιού», προκαλώντας χειροκροτήματα.

🎊✨What a fascinating and vibrant performance! ❄️”#立春 Li Chun” – is a symbol of the beginning of spring in East Asian cultures

We wish all the athletes have a great experience at Beijing 2022💪#Beijing2022 #Olympics #OpeningCeremony#TogetherForASharedFuture

📸: GettyImages pic.twitter.com/eJmeI0Q4hS — Beijing 2022 (@Beijing2022) February 4, 2022

Η τελετή έναρξης είναι σε σκηνοθεσία του διάσημου Ζανγκ Γιμού, όπως συνέβη και στους Θερινούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008, με τη συμμετοχή 3.000 «εθελοντών» σε μια σκηνή αποτελούμενη από 11,600 τετραγωνικά μέτρα οθόνης LED υψηλής ευκρίνειας που μοιάζει με επιφάνεια πάγου.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συμμετέχουν είναι απλοί κάτοικοι από το Πεκίνο και την κοντινή επαρχία Χεμπέι, λαμβάνοντας μέρος στην παράσταση με κεντρικό θέμα την «Ιστορία μιας νιφάδας χιονιού».

Το σόου, με θερμοκρασίες περίπου -4 βαθμούς Κελσίου (στην αρχή) είχε προγραμματιστεί να είναι περίπου το μισό από τον τετράωρο μαραθώνιο του 2008, που επίσης έλαβε χώρα στη «Φωλιά των Πουλιού».

Ο Ζανγκ είπε ότι η τελετή λαμβάνει υπόψη το αλλαγμένο παγκόσμιο σκηνικό, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας Covid-19.

«Σε αυτή τη νέα και περίπλοκη παγκόσμια κατάσταση, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα δείξουν την εμπιστοσύνη και την υπερηφάνεια του κινεζικού λαού, την αγάπη του κινεζικού λαού, τη στοργή των Κινέζων για τους ανθρώπους του κόσμου» δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Οι θεατές αποκλείστηκαν, με τους διοργανωτές να έχουν πάρει την απόφαση τον περασμένο μήνα να μην πουλήσουν εισιτήρια για την διοργάνωση, παρά να διαθέσουν στοχευμένα ορισμένα, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της Covid-19.

Μία «φούσκα», στην οποία θα βρίσκονται οι αγωνιζόμενοι και το λοιπό προσωπικό, θα τους διαχωρίζει από το κινεζικό κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αν και μικρότεροι σε κλίμακα από τους Θερινούς Αγώνες, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου διοργανώνονται από μια πολύ πιο ευημερούσα και ισχυρή Κίνα υπό τον Σι.

Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων από την Κίνα έχει προκαλέσει επικρίσεις από τότε που η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επέλεξε το Πεκίνο το 2015 και χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Αυστραλία προχώρησαν σε διπλωματικά μποϊκοτάζ, που σημαίνει ότι δεν έστειλαν κυβερνητικούς εκπροσώπους στους Αγώνες.

Η Ινδία επίσης δεν είναι παρούσα σήμερα στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Αγώνων του Πεκίνου και δεν θα είναι παρούσα ούτε στην τελετή λήξης. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Δελχί, αφού ανακάλυψε ότι ο Κι Φαντάο, ένας αξιωματικός που συμμετείχε στις φονικές συγκρούσεις του 2020 στην κοιλάδα Γκαλβάν των Ιμαλαΐων, ήταν ένας από τους λαμπαδηδρόμους.

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο κύριος ξένος προσκεκλημένος, έφτασε σήμερα και συναντήθηκε με τον Σι πριν από την τελετή έναρξης, φέρνοντας μια συμφωνία για την αύξηση της παροχής φυσικού αερίου στην Κίνα, ενώ ήταν παρών στην τελετή έναρξης. Ο κινεζικός κρατικός τηλεοπτικός σταθμός CCTV σημείωσε ότι ο Πούτιν, όπως και η Κίνα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην «πολιτικοποίηση» των Αγώνων.

Μήνυμα στον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, έστειλε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, συγχαίροντάς τον για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. «Η επιτυχής έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου, παρά την παγκόσμια κρίση υγείας και τις πρωτόγνωρες σοβαρές συνθήκες, είναι άλλη μια μεγάλη νίκη για τη σοσιαλιστική Κίνα» ανέφερε ο Κιμ σε επιστολή του, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kcna.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, συμμετείχε στη λαμπαδηδρομία της Ολυμπιακής Φλόγας πριν από την τελετή έναρξης των Χειμερινών Αγώνων του Πεκίνου. «Αυτό είναι ένα σύμβολο που χρειάζεται ο κόσμος σε αυτούς τους καιρούς διχασμού και αντιπαράθεσης» είπε ο 68χρονος Γερμανός. Η φιλοξενία δύο Ολυμπιακών Αγώνων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 ήταν μια «μεγάλη πρόκληση», όπως τόνισε ο Μπαχ. Οι Αγώνες του Τόκιο, που μετατέθηκαν από το 2020 για το 2021, ολοκληρώθηκαν μόλις στις 8 Αυγούστου πέρυσι.