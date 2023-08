Χάρι Κέιν: Γνώρισε την αποθέωση στο Μόναχο – Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπογράφει στην Μπάγερν – ΒΙΝΤΕΟ

Στο Μόναχο έφτασε ο Χάρι Κέιν, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της Μπάγερν, καθώς έχοντας περάσεις τις ιατρικές εξετάσεις αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο Άγγλος επιθετικός μετέβη απευθείας στο νοσοκομείο για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, τις οποίες και πέρασε με επιτυχία και αναμένεται να φορέσει την φανέλα των Βαυαρών έπειτα από 19 χρόνια στην Τότεναμ.

✔️ #Kane is set to get the No. 9️⃣

ℹ️ @HKane , first part of his medical is done ✅ 🏥

Μάλιστα, φημολογείται ότι οι Γερμανοί θα δαπανήσουν 100 εκατομμύρια ευρώ (86,3 εκατομμύρια λίρες), συν 20 εκατομμύρια σε μπόνους για τον 30χρονο επιθετικό.

Ο Κέιν θα αποτελέσει την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Bundesliga και της Μπάγερν.

Tottenham striker Harry Kane has arrived in Germany to finalise a move to Bayern Munich.

It is understood that he has already completed the first part of his medical at the German champions.

