Australian Open: Πρόκριση με ανατροπή στον 3ο γύρο για τον Στέφανο Τσιτσιπά – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την πορεία του στο Australian Open, καθώς προκρίθηκε στον 3o γύρο του πρώτου Grand Slam της χρονιάς, που φιλοξενείται στην Μελβούρνη, επικρατώντας με 4-6, 7-6(6), 6-2, 7-6(4) του Αυστραλού, Τζόρνταν Τόμπσον (Νο47 στον κόσμο).

Αφού «καρδιοκτύπησε» στο πρώτο «μισό» της αναμέτρησης, ο Τσιτσιπάς αντέδρασε και πήρε την πρόκριση με ανατροπή μετά από τρεις ώρες και 39 λεπτά, κυριαρχώντας από το τρίτο σετ και μετά.

