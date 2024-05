Αταλάντα – Λεβερκούζεν: Οι αριθμοί, ο παίκτης-κλειδί, η φόρμα, η διαδρομή των δύο μονομάχων

Αταλάντα και Λεβερκούζεν ανοίγουν απόψε το βράδυ τον… χορό των ευρωπαϊκών τελικών για φέτος, διεκδικώντας το τρόπαιο του Europa League στο Δουβλίνο.

Οι μόνες προηγούμενες συναντήσεις των ομάδων ήταν στους «16» του Europa League 2021/22. Η ομάδα του Τζιαν Πιέρο Γκαασπερίνι κέρδισε τον πρώτο αγώνα με 3-2 εντός έδρας, αλλά ο Γέρεμι Μπόγκα πέτυχε το μοναδικό γκολ μια εβδομάδα αργότερα στη Γερμανία. Ο Φρίμπονγκ και ο Βιρτζ έχασαν και οι δύο το δεύτερο σκέλος λόγω τραυματισμών.

«Η Αταλάντα είναι απίστευτη. Μπορούν να νικήσουν όποια ομάδα θέλουν. Το να παίζεις με την Αταλάντα είναι σαν να πηγαίνεις στον οδοντίατρο.» Όταν τα λέει αυτά ο Πεπ Γκουαρντιόλα ποιος είναι αυτός που μπορεί να διαφωνήσει;

Η κορύφωση της σεζόν της Αταλάντα ήταν απίστευτη, οι παίκτες του Γκασπερίνι έπαιξαν με διαφορετικό ρυθμό από τους αντιπάλους τους στη Serie A , ενώ έλαμψαν στο Europa League, όπου οι επιθετικοί Τσαρλς Ντε Κατελάερε και Τανλούκα Σκαμάρκα έχουν φτάσει στην κορυφαία φόρμα στην πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν. Η Λεβερκούζεν είναι αήττητη αυτή τη σεζόν, αλλά αυτό θα είναι μια πολύ σκληρή δοκιμασία για τους πρωταθλητές Γερμανίας.

«Ο τελικός θα είναι ένα ιστορικό γεγονός. Για ομάδες σαν τη δική μας είναι πραγματικά απίστευτο, αλλά είναι καλός οιωνός για όλους. Είναι ένα ιστορικό επίτευγμα για εμάς γιορτάσαμε επίσης μετά τη Λίβερπουλ, μετά τη Σπόρτινγκ», είπε ο προπονητής της Αταλάντα Γκασπερίνι.

Βέβαια εκείνοι που έχουν δει τη Λεβερκούζεν αυτή τη σεζόν θα δυσκολευτεί να πιστέψει ότι θα χάσει αυτό το παιχνίδι. Ο αριθμός των τερμάτων που πέτυχαν στις καθυστερήσεις είναι επίσης ένα μέτρο της ποιότητας που μπορεί να «καλέσει» η Λεβερκούζεν από τον πάγκο.

«Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στον τελικό. Θα παίξουμε δύο τελικούς σε μια εβδομάδα ως αποτέλεσμα. Δείξαμε εξαιρετικό χαρακτήρα στον ημιτελικό κόντρα στη Ρόμα. Κοίταξα τους παίκτες μου στο μετά και είδαμε ότι ήθελαν περισσότερα. Έχουμε ακόμα την ευκαιρία να κερδίσουμε τρεις τίτλους και οι παίκτες μου αξίζουν και τους τρεις τίτλους», τόνισε ο προπονητής της Λεβερκούζεν Τσάμπι Αλόνσο

It all comes down to this 👊@johnsportraits x #UELfinal pic.twitter.com/X7thHzRD94

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 22, 2024